Кузнецова: с Младенович провела свои лучшие матчи в парном разряде с «РГ»

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от выступления в паре с француженкой Кристиной Младенович на турнире в Индиан-Уэллсе. Во втором круге они обыграли чешку Андреа Главачкову и китаянку Пэн Шуай со счётом 6:2, 7:5.
«Никогда не говори «никогда». На днях я проснулась и увидела сообщения от Кристины. Она спрашивала, не хочу ли я сыграть в паре в Индиан-Уэллсе и Майами. Я тогда ещё не до конца проснулась, поэтому сказала себе, что отвечу позже, когда всё обдумаю.
Я подумала, что это прекрасное предложение. Я в любом случае искала напарницу на эти соревнования, так что согласилась. Посмотрим, как всё получится.
Пока рано говорить, но эти два матча в Индиан-Уэллсе были лучшими для меня в парном разряде с прошлогоднего «Ролан Гаррос». Мы делаем простые вещи: хорошо играем, уважаем и поддерживаем друг друга. Мы не будем всё время играть прекрасно, но пока всё здорово. Я не против таких выступлений в паре», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.