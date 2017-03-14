Младенович: я идеально выполнила план на игру с Халеп

Француженка Кристина Младенович прокомментировала свою победу над румынкой Симоной Халеп в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 6:3.
«Наши матчи всегда превращаются в упорные сражения. По личным встречам я вела 2:1. Такое нечасто случается со мной в противостояниях с теннисистками из топ-5. Мне удалось одержать большую победу. Я действовала уверенно, смело, боролась и старалась доставать все мячи. Я идеально выполнила план на игру. Я вынуждала соперницу идти на риск. Иногда я выходила вперёд и выполняла мощные удары с форхенда. Сегодня это сработало отлично», — цитирует Младенович официальный сайт тура.