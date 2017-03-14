Халеп: драмы из поражения от Младенович я делать не буду

Румынка Симона Халеп рассказала о своём состоянии после поражения от француженки Кристины Младенович в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 3:6.
«Учитывая то, сколько я тренировалась перед этим турниром, могу сказать, что довольна выходом в третий круг. Кристина играла отлично, она сейчас уверена в себе, а я допускала много ошибок. После первого сета мои ноги уже не работали. Они пока не в лучшем состоянии, нужно продолжать упорно работать. Но в целом всё нормально. Драмы из поражения я делать не буду.
После первого матча у меня возникли болезненные ощущения и я не могла много ходить. Вчера всё было нормально, и я смогла потренироваться на протяжении часа. Но жара убивала меня, так как я отвыкла от столь долгого пребывания на корте. У меня болела голова, ступни горели и возникли проблемы с мышцами», — цитирует Халеп официальный сайт тура.