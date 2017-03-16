Младенович одолела Возняцки в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Француженка Кристина Младенович (28) в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе оказалась сильнее датчанки Каролины Возняцки (13) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. Поединок продолжался 2 часа 33 минуты. 23-летняя уроженка Сен-Поль-Сюр-Мер, занимающая 26-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 16, проиграв 5 геймов на своей подаче.
За выход в финал Младенович поспорит либо с россиянкой Еленой Весниной (14), либо с американкой Винус Уильямс (12).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Младенович в Индиан-Уэллсе.