Викмайер не поможет сборной Бельгии в матче с Россией в Кубке Федерации

68-я ракетка мира бельгийкане поможет своей команде в матче плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации со сборной России, который пройдёт в Москве 22-23 апреля.«Грунтовый сезон очень важен для меня, так что я хочу подойти к нему в хорошей форме. Травма запястья мешала мне играть на максимуме, поэтому мне сейчас требуется время на восстановление. Я поговорила со своей командой и теннисной федерацией. Они понимают моё решение. Я уверена, что наша команда сможет выполнить задачу и без меня», — приводит слова Викмайер RTBF.