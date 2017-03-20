Вавринка на церемонии награждения в шутку обозвал Федерера

Швейцарец Станислас Вавринка, проигравший в финале турнира категории «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе своему соотечественнику Роджеру Федереру со счётом 4:6, 5:7, на церемонии награждения в шутку употребил грубое слово в адрес своего соперника. После матча Вавринка был полон эмоций и, увидев, что Роджер смеётся во время его выступления, назвал того задницей.
«Я хочу поздравить Роджера. Он смеётся. Он задница, но это нормально», — цитирует Вавринку AP News.
Федерер сказал, что своим смехом хотел подбодрить Станисласа: «Когда он посмотрел на меня, я не хотел, чтобы он увидел моё грустное лицо. Я смотрел на него, как бы говоря, что всё нормально, и засмеялся. Это слово в мой адрес произносили уже много раз. Поэтому считаю его комплиментом. Нас не всегда снимают камеры, так что иногда меня так называют. Довольно часто, вообще-то. На корте это случилось впервые, но получилось неплохо».
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