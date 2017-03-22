Родина проиграла во втором раунде квалификации в Майами

Россиянкане смогла пробиться в основную сетку турнира в Майами. Во втором раунде квалификации она уступила теннисистке из Румынии Патрисии-Марии Циг — 6:3, 3:6, 2:6.Поединок продолжался 2 часа 15 минут. На счету россиянки 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойтов из 15. Циг подала навылет 2 раза, допустила 6 ошибок на подаче и использовала 8 брейковых шансов из 12.Ранее в первом круге основной сетки турнира проиграла ещё одна россиянка — Наталья Вихлянцева, уступившая испанке Ларе Арруабаррене.