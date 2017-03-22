Саснович сыграет с Корне в первом круге турнира в Майами

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Майами. В частности, представительница Беларуси Александра Саснович (Q) в первом круге сыграет с француженкой Ализе Корне.
Майами. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Шелби Роджерс (США) — Марина Эракович (Новая Зеландия, Q).
Риса Одзаки (Япония, Q) — Луиза Чирико (США).
Хитер Уотсон (Великобритания) — Патрисия-Мария Циг (Румыния, Q).
Аманда Анисимова (США, WC) — Тэйлор Таунсенд (США, Q).
Куруми Нара (Япония, Q) — Анетт Контавейт (Эстония, Q).
Ализе Корне (Франция) — Александра Саснович (Беларусь, Q).
Лорен Дэвис (США) — Варвара Лепченко (США, Q).
Мисаки Дои (Япония) — Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, Q).
Донна Векич (Хорватия, Q) — Ван Цян (Китай).
Андреа Петкович (Германия) — Яна Чепелова (Словакия, Q).
Мэдисон Бренгл (США, Q) — Елена Остапенко (Латвия).