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Куэрри вышел в 3-й круг на турнире в Майами, обыграв Робредо
25 марта 2017, суббота. 21:53.
Теннис
Американец
Сэм Куэрри
(22) вышел в третий круг турнира в
Майами
, в двух сетах обыграв испанца
Томми Робредо
со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 52 минуты. Куэрри 9 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.
Майами 2017 . 2-й круг
25 марта 2017 года, суббота. 20:40 МСК
Сэм
Куэрри
Томми
Робредо
6:2
6:3
Источник:
«Чемпионат»
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Сэм Куэрри
Томми Робредо
Новости. Теннис
25 марта 2017, суббота
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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