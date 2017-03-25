Жазири и Иснер вышли в третий круг «Мастерса» в Майами

Малек Жазири из Туниса вышел в третий круг на турнире в Майами, в трёх сетах обыграв испанца Фелисьяно Лопеса (31) со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. Жазири 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Лопеса 10 эйсов, две двойные ошибки и три брейка. В третьем круге Жазири сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой (1).
В другом матче американец Джон Иснер (18) взял верх над бразильцем Томасом Беллуччи (WC) со счётом 7:5, 7:6 (7:5).