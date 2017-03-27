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175 лет назад 2016
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Дж. Маррей: не думаю, что Энди приедет на матч со сборной Франции

27 марта 2017, понедельник. 00:45. Теннис
Британский теннисист Джейми Маррей сообщил о том, что его брат Энди скорее всего не выступит в матче Кубка Дэвиса со сборной Франции из-за травмы локтя.

«У него что-то вроде разрыва в локте. Он сказал, что может делать всё, кроме подач, и всё, что ему надо, — это отдых. Не думаю, что он приедет на матч со сборной Франции. Если всё же приедет, то это будет здорово для команды, так что посмотрим, что будет. Но самое главное для Энди — просто выздороветь, потому что на данный момент у него несколько проблем. У него была простуда, а теперь прибавился локоть. Он болел гриппом два или три дня, после того как снялся с турнира. Думаю, ему нужно притормозить и вылечиться, потому что впереди много важных турниров», — приводит слова Джейми The Telegraph.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Энди Маррей
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