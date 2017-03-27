Дж. Маррей: не думаю, что Энди приедет на матч со сборной Франции

Британский теннисистсообщил о том, что его братскорее всего не выступит в матче Кубка Дэвиса со сборной Франции из-за травмы локтя.«У него что-то вроде разрыва в локте. Он сказал, что может делать всё, кроме подач, и всё, что ему надо, — это отдых. Не думаю, что он приедет на матч со сборной Франции. Если всё же приедет, то это будет здорово для команды, так что посмотрим, что будет. Но самое главное для Энди — просто выздороветь, потому что на данный момент у него несколько проблем. У него была простуда, а теперь прибавился локоть. Он болел гриппом два или три дня, после того как снялся с турнира. Думаю, ему нужно притормозить и вылечиться, потому что впереди много важных турниров», — приводит слова Джейми The Telegraph.