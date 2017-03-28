Конта стала четвертьфиналисткой «Мастерса» в Майами

Британская теннисистка Йоханна Конта (10) без особых проблем вышла в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. В матче четвёртого круга она обыграла испанку Лару Арруабаррену со счётом 7:5, 6:1.
Поединок продолжался 1 час 20 минут. На счету Конты 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Арруабаррена подала навылет 1 раз и использовала 1 брейковый шанс из 4.
За место в полуфинале Конта поспорит с победительницей пары Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 14).