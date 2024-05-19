Эмма Радукану отказалась от участия в квалификации к «Ролан Гаррос» — 2024

Британская теннисистка Эмма Радукану отказалась от участия в квалификационном раунде «Ролан Гаррос». Чемпионка US Open — 2021 снялась с жеребьёвки предварительного этапа Открытого чемпионата Франции за несколько часов до её начала.

Радукану или не собирается участвовать в турнире «Большого шлема» во Франции, или надеется, что попадёт в основную сетку. Британка на данный момент отстаёт на три позиции от попадания в основной турнир, уступая итальянке Саре Эррани и австралийской теннисистке Арине Родионовой. Также она может рассчитывать на травмы спортсменок, входящих в основной раунд.

21-летняя британка снялась с турнира категории WTA-500, который пройдёт с 19 по 25 мая, и всю неделю вела подготовку к квалификации «Ролан Гаррос», но в последний момент отказалась от участия.

Последний раз Радукану выходила на корт первого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) с 82-й ракеткой мира аргентинкой Марией Карле (2:6, 2:6).