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В. Уильямс: в матче с первой ракеткой мира мне нужно было сыграть хорошо

30 марта 2017, четверг. 10:05. Теннис
Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы в четвертьфинале турнира в Майами над немкой Анжеликой Кербер со счётом 7:5, 6:3. За выход в финал она поспорит с британкой Йоханной Контой.

«Это был интересный матч. Я контролировала его ход. Я допустила больше ошибок и первым мячом подавала с меньшим процентом, чем хотелось бы. Я рассматриваю это как возможность прибавить. В матче с первой ракеткой мира мне нужно было сыграть хорошо. Она на пике формы, играет здорово, так что мне нужно было найти способ сыграть ещё лучше.

В нашей последней встрече с Контой она отлично действовала на корте и здорово подавала. У меня будет возможность сыграть лучше, чем сегодня. Я бы хотела поработать над некоторыми вещами. И просто хотелось бы выйти на корт со свежими силами и выполнять мощные удары. Таков мой план», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Винус Уильямс Йоханна Конта
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