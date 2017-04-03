Бондаренко не пустила Родину во 2-й круг турнира в Чарльстоне

Украинка Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Чарльстоне, в двух сетах обыграв россиянку Евгению Родину со счётом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Бондаренко 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Родиной 5 брейков и 5 двойных ошибок. Во втором круге Бондаренко сыграет с голландкой Кики Бертенс (7).
В другом матче японка Наоми Осака в трёх сетах обыграла шведку Юханну Ларссон со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.