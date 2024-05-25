«Будет интересно». Свёнтек — о предстоящем матче Надаля и Зверева на «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек заявила, что надеется на победу Рафаэля Надаля в матче с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Я не знаю, что сказать о Рафе. Я не очень хорошо знаю теннис Саши. Он отличный игрок, но я не знаю, как он будет себя чувствовать. Что касается Зверева, что касается Надаля, я не знаю. Посмотрим, но я буду внимательно следить за этим как фанат. Надеюсь, что будет интересно. Конечно, это плохой расклад для Надаля, надеюсь, он выиграет. Сочувствую Саше», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

В 1/64 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 в очном противостоянии сойдутся четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанский теннисист Рафаэль Надаль.