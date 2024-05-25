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Мирра Андреева поделилась фотографиями с Рублёвым и Марреем на «РГ»

Мирра Андреева поделилась фотографиями с Рублёвым и Марреем на «РГ»
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Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Мирра Андреева в своих социальных сетях поделилась фото с российским теннисистом Андреем Рублёвым и британским теннисистом Энди Марреем.

Фото были сделаны в Париже накануне начала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», фотографировала Мирру Эрика Андреева, которая также выступит в основной сетке женского турнира.

Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Мирра в первом круге сыграет с Эминой Бектас из США. Эрика же встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Всего в основной сетке «Ролан Гаррос» будет играть 21 российский теннисист. Шесть из них мужчины, 15 — женщины. Российская теннисистка Юлия Авдеева смогла пробиться в основную сетку, выиграв квалификацию.

Напомним, «Ролан Гаррос» начнётся 26 мая и завершится 8 июня.

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