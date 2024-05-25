Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вавринка: мои карьерные успехи не могут сравниться с достижениями Энди Маррея

Вавринка: мои карьерные успехи не могут сравниться с достижениями Энди Маррея
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что его карьерные успехи не могут сравниться с достижениями Энди Маррея.

«Я не думаю, что моя спортивная карьера находится на том же уровне. Действительно, мы оба выиграли по три «Шлема», но я не чувствую, что мы в одной категории. Он заслуживает гораздо более широкого признания, чем я.

Энди удавалось противостоять «Большой тройке» гораздо дольше, чем мне. Мой пример, можно сказать, особенный. Я смог довести себя до предела, смог достичь необходимого уровня, чтобы быть в состоянии победить лучших, но мне потребовалось очень много времени», — приводит слова Вавринки с пресс-конференции портал Punto de Break.

Напомним, Маррей и Вавринка сыграют в первом круге предстоящего Открытого чемпионата Франции. Это будет 23-я официальная встреча теннисистов (13-9 в пользу британца). В личных матчах на грунтовом покрытии ведёт швейцарец со счётом 5-1.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Маррей высказался о предстоящей встрече с Вавринкой на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android