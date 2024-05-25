Вавринка: мои карьерные успехи не могут сравниться с достижениями Энди Маррея

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что его карьерные успехи не могут сравниться с достижениями Энди Маррея.
«Я не думаю, что моя спортивная карьера находится на том же уровне. Действительно, мы оба выиграли по три «Шлема», но я не чувствую, что мы в одной категории. Он заслуживает гораздо более широкого признания, чем я.
Энди удавалось противостоять «Большой тройке» гораздо дольше, чем мне. Мой пример, можно сказать, особенный. Я смог довести себя до предела, смог достичь необходимого уровня, чтобы быть в состоянии победить лучших, но мне потребовалось очень много времени», — приводит слова Вавринки с пресс-конференции портал Punto de Break.
Напомним, Маррей и Вавринка сыграют в первом круге предстоящего Открытого чемпионата Франции. Это будет 23-я официальная встреча теннисистов (13-9 в пользу британца). В личных матчах на грунтовом покрытии ведёт швейцарец со счётом 5-1.
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