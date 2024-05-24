Синнер: меня больше не беспокоит моё бедро

Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём состоянии перед «Ролан Гаррос». Он заявил, что, несмотря на отсутствие тренировок, надеется быстро войти в колею.

«Меня больше не беспокоит моё бедро. Последние тесты, которые мы сделали, они были очень положительными. Вот почему я здесь. Я сказал, что приеду сюда (на «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата») только в том случае, если бедро в хорошей форме. Общая физическая форма неидеальна. Я не играл в теннис почти три недели, а это довольно много перед турниром «Большого шлема». Но посмотрите, я попробую играть изо дня в день. Это немного другой подход к турниру, чем раньше. Но, надеюсь, прохождение первого раунда поможет мне немного найти свой ритм», — приводит слова Синнера Reuters.

Напомним, во время четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер повредил бедро, из-за чего снялся с турнира. На «Мастерсе» в Риме (Италия) он также не появился из-за травмы, на тот момент он проходил лечение в одной из итальянских клиник. Было также неизвестно, сможет ли спортсмен участвовать на «Ролан Гаррос».