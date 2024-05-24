Циципас сообщил, что они с Паулой Бадосой вновь вместе, и выразил любовь к возлюбленной

Греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о воссоединении с испанской теннисисткой Паулой Бадосой и сказал трогательные слова в адрес возлюбленной.

«Мы вместе. Я объясню, почему некоторые люди придумывают о нас разные истории. Не то чтобы меня это заботило, но я думаю, что люди не должны воспринимать это таким образом. Паула не сделала ничего плохого, и я не сделал ничего плохого. Нам было тяжело быть в разлуке, и я тоже переживал трудные времена. Я бы сказал, что мне это не очень хорошо удалось, потому что я чувствовал давление турнира. Совместить эти два дела, личную и профессиональную жизнь, казалось сложно, и я принял решение сделать перерыв. Через две-три недели я понял, что она человек, который меня очень поддерживает, и, когда она попыталась поговорить со мной о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что мои отношения с Паулой полностью отличаются от любых других отношений, которые у меня были в прошлом, я чувствую, что она мой человек, и мы понимаем друг друга. И это придаёт большую ценность всему, что я делаю, и я хочу, чтобы она была рядом со мной как можно чаще. Так что да, мы воссоединились, и сейчас всё хорошо», — приводит слова Циципаса SDNA.

Напомним, ранее Бадоса сообщала в своих социальных сетях, что она и 12-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас расстались. В самом посте спортсменка упомянула, что они остались в хороших отношениях и разошлись без конфликтов. С этого заявления прошло меньше месяца, на днях спортсменов заметили за совместным ужином.