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Зверев — о суде по делу о домашнем насилии: нет ни единого шанса, что я проиграю

Зверев — о суде по делу о домашнем насилии: нет ни единого шанса, что я проиграю
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Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что не сомневается в том, что выиграет суд по делу о домашнем насилии. Слушания начнутся 31 мая.

«Я верю в немецкую судебную систему, а ещё верю в правду. Я знаю, что делал, а что не делал. В конце концов это всё выяснится, и мне лишь остаётся в это верить. Остальное от меня не зависит.

Я уверен, что не проиграю. Нет ни единого шанса. Поэтому я могу играть спокойно, и, мне кажется, это подтверждают последние результаты. Триумф в Риме — это большой успех. Если бы я был зациклен на этом [суде], я бы не играл так, как я сейчас играю», — приводит слова Зверева с пресс-конференции Tennis Majors.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Бренда Патеа (бывшая девушка, которая родила от Зверева дочь) обвиняет его в нанесении телесных повреждений. Тогда прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела. 2 октября берлинский суд оштрафовал Зверева на € 450 тыс. Подобные штрафные санкции в немецкой судебной системе применяются, когда прокуратура считает, что судебный процесс не требуется из-за достаточного количества доказательств. При этом у Зверева было право оспорить штраф. Он этим правом воспользовался, что привело к публичному судебному процессу.

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