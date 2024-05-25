Жанжан забавно отреагировала на то, что ей предстоит сыграть со Свёнтек на старте «РГ»
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143-я ракетка мира французская теннисистка Леолия Жанжан забавно отреагировала на результаты жеребьёвки предстоящего «Ролан Гаррос».
23 мая в финале квалификационного турнира француженка одержала волевую победу над американкой Робин Монтгомери (182-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:4 и вышла в основную сетку соревнований.
После матча Жанжан в социальных сетях поделилась радостью от достижения.
«Основная сетка!!! Я безумно рада, давайте пройдём ещё дальше!» — написала спортсменка на своей странице.
Вчера, 24 мая, стало известно, что Жанжан в первом круге сыграет с трёхкратной чемпионкой «Ролан Гаррос», первой ракеткой мира Игой Свёнтек. В связи с этим француженка опубликовала ещё один пост — на этот раз грустный.
Фото: личный архив жанжан
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Леолия Жанжан
Л. Жанжан
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