Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жанжан забавно отреагировала на то, что ей предстоит сыграть со Свёнтек на старте «РГ»

Жанжан забавно отреагировала на то, что ей предстоит сыграть со Свёнтек на старте «РГ»
Комментарии

143-я ракетка мира французская теннисистка Леолия Жанжан забавно отреагировала на результаты жеребьёвки предстоящего «Ролан Гаррос».

23 мая в финале квалификационного турнира француженка одержала волевую победу над американкой Робин Монтгомери (182-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:4 и вышла в основную сетку соревнований.

После матча Жанжан в социальных сетях поделилась радостью от достижения.

«Основная сетка!!! Я безумно рада, давайте пройдём ещё дальше!» — написала спортсменка на своей странице.

Вчера, 24 мая, стало известно, что Жанжан в первом круге сыграет с трёхкратной чемпионкой «Ролан Гаррос», первой ракеткой мира Игой Свёнтек. В связи с этим француженка опубликовала ещё один пост — на этот раз грустный.

Фото: личный архив жанжан

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Леолия Жанжан
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
«В моросящий дождь играешь и бесишься». Всё про грунт от звезды российского тенниса
Эксклюзив
«В моросящий дождь играешь и бесишься». Всё про грунт от звезды российского тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android