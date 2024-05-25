«Всё началось с игры в PlayStation». Зверев — о дружбе с Марсело Мело

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что дружба с бразильским теннисистом Марсело Мело началась с совместной игры в PlayStation.

«Дружба началась давно, когда я только пришёл в тур. Всё началось с того, что мы вместе играли в PlayStation. В какой-то момент во время турнира мы вместе играли в FIFA», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, Александр Зверев одержал победу на «Мастерсе» в Риме (Италия). В первом круге «Роллан Гаррос» — 2024 немец сыграет с экс первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

Зверев три года подряд доходил до полуфиналов «Ролан Гаррос» (с 2021 по 2023 год). Дорогу в финал ему преграждали грек Стефанос Циципас, испанец Рафаэль Надаль (в 2022 году Зверев снялся с матча с Надалем из-за травмы) и норвежец Каспер Рууд.