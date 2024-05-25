Бублик в матче с Мпетчи Перрикаром шесть раз подал с руки в одном гейме и выиграл его
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19-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик в матче с французом Джованни Мпетчи Перрикаром выполнил шесть подач с руки в одном гейме и выиграл его.
В полуфинале турнира в Лионе (Франция), уступая со счётом 1:3 (0-40), Бублик начал выполнять подачи с руки.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Представитель Казахстана смог выиграть гейм на своей подаче, сделал обратный брейк, однако затем вновь отдал свою подачу и уступил сет. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу француза.
В финале грунтового турнира в Лионе 117-я ракетка мира Джованни Мпетчи Перрикар встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Начало матча за титул запланировано на 15:30 мск сегодня, 25 мая.
Лион. Финал
25 мая 2024, суббота. 15:30 МСК
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Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Не начался
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Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
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