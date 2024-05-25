Бублик в матче с Мпетчи Перрикаром шесть раз подал с руки в одном гейме и выиграл его

19-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик в матче с французом Джованни Мпетчи Перрикаром выполнил шесть подач с руки в одном гейме и выиграл его.

В полуфинале турнира в Лионе (Франция), уступая со счётом 1:3 (0-40), Бублик начал выполнять подачи с руки.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Представитель Казахстана смог выиграть гейм на своей подаче, сделал обратный брейк, однако затем вновь отдал свою подачу и уступил сет. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу француза.

В финале грунтового турнира в Лионе 117-я ракетка мира Джованни Мпетчи Перрикар встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Начало матча за титул запланировано на 15:30 мск сегодня, 25 мая.