Анна Калинская стала клиентом рекламного агентства Наоми Осаки

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская заключила контракт с менеджерским агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и агентом японки Стюартом Дьюгидом. Об этом сообщили в социальных сетях официальный аккаунт организации и сама Калинская в рамках общей публикации.

Фото: личный архив анны калинской

Напомним, Осака объявила об уходе из агентства IMG и создании собственной организации под названием Evolve в мае 2022 года. Компания способствует продвижению теннисистов. Первым клиентом агентства в июне 2022-го стал австралийский теннисист Ник Кирьос, который был клиентом Дьюгида, когда тот ещё работал в IMG. В январе 2023 года контракт с Evolve заключила туниска Онс Жабер.

Ранее стало известно, что в первом круге «Ролан Гаррос» Калинская сыграет с француженкой Кларой Бюрель.