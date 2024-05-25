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Видеообзор неожиданного поражения Джоковича от Махача в полуфинале турнира в Женеве

Видеообзор неожиданного поражения Джоковича от Махача в полуфинале турнира в Женеве
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Вчера, 24 мая, 44-я ракетка мира 23-летний чех Томаш Махач вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В полуфинальном матче Махач обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч завершился со счётом 6:4, 0:6, 6:1 в пользу чеха. Встреча продлилась 2 часа 7 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Новаком Джоковичем и Томашем Махачем.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В финале грунтового турнира в Женеве Томаш Махач сыграет с победителем матча Флавио Коболли — Каспер Рууд.

Напомним, Новак Джокович решил сыграть на неделе перед стартом «Ролан Гаррос» из-за нехватки игровой практики.

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