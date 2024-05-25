Давыденко: в теннисном плане Джоковичу играть не с кем

Победитель Итогового турнира – 2009, бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко оценил уровень игры Новака Джоковича, сравнив его теннис со спортсменами следующих поколений.

«Скоро и Джокович тоже будет заканчивать. Нельзя всё время выигрывать теннисом, физика тоже иногда нужна. Поэтому те, кто лидеры, они понимают, что старость не радость. Я могу так сказать, что тот теннис, который был раньше, был намного качественнее. Теннисный опыт давал побеждать, но физически уже нереально при этом. Концентрация, выносливость немного уменьшаются. Мне кажется, что даже концентрация в первую очередь. Когда ты молодой, то концентрируешься намного больше по времени, чем потом. Я думаю, что и Джокович так же. Теннис у него великолепный, обыграть он может любого – скажу даже так, что в теннисном плане ему там играть не с кем – но физически он уже начинает им уступать, начинает сдавать. А выигрывать только теннисом он уже не может. У Надаля же немного по-другому. Это единственный теннисист из самых топов, кто в основном физически всех «убивал». Конечно, в теннисном плане он сильный, у него там всё надёжно, хорошо, но не скажу, что он мог обыграть всех только теннисом, не бегая. Вот Надалю всегда нужно было столько бегать и так бегать, чтобы выигрывать, – но побеждал он всех. А сейчас уже всё», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».