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Рууд одержал волевую победу над Коболли и вышел в финал турнира в Женеве

Рууд одержал волевую победу над Коболли и вышел в финал турнира в Женеве
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в финал турнира категории АТР-250 в Женеве (Швейцария).

В полуфинальном матче норвежец одолел итальянца Флавио Коболли со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

Женева. 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 11:40 МСК
Флавио Коболли
56
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 4
1 		6 7 7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

За это время норвежец выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных (33%). На счету Коболли восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести (50%).

В матче за титул Каспер Рууд сыграет с чехом Томашем Махачем, который в своём полуфинале оказался сильнее первой ракетки мира серба Новака Джоковича (6:4, 0:6, 6:1).

Ранее стало известно, что в первом круге «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с бразильцем Фелипе Мелигени Родригесом Альвесом. Изначально норвежец должен был сразиться с Якубом Меншиком, однако чех снялся с турнира.

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