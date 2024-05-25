Рууд одержал волевую победу над Коболли и вышел в финал турнира в Женеве

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в финал турнира категории АТР-250 в Женеве (Швейцария).

В полуфинальном матче норвежец одолел итальянца Флавио Коболли со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

За это время норвежец выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных (33%). На счету Коболли восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести (50%).

В матче за титул Каспер Рууд сыграет с чехом Томашем Махачем, который в своём полуфинале оказался сильнее первой ракетки мира серба Новака Джоковича (6:4, 0:6, 6:1).

Ранее стало известно, что в первом круге «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с бразильцем Фелипе Мелигени Родригесом Альвесом. Изначально норвежец должен был сразиться с Якубом Меншиком, однако чех снялся с турнира.