Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек сравнила свою нынешнюю форму с той, в которой находилась в течение 2022 года.

«Думаю, я стала лучше играть, потому что я просто развивалась и много работала в течение последних двух лет. Я чувствую, что прогрессирую, поэтому неудивительно, что я стала лучше как игрок.

Если сравнивать результаты и личные ощущения, скажу, что два года назад всё это было для меня в новинку. Я уверена, что выиграла тогда так много матчей ещё и потому, что никто этого не ожидал. Когда началась эта серия, я не была даже второй в рейтинге, поэтому я думаю, что другие игроки зачастую были не готовы к моей игре.

Теперь же всё по-другому. Теперь они подготовлены, а я чувствую себя их главной целью, потому что я №1. Я больше горжусь тем, что происходит сейчас. Тот факт, что мы выиграли уже несколько титулов в этом году, показывает, что мы двигаемся в верном направлении», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

По ходу сезона в 2022 году Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Кроме того, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.