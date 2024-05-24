Зверев: я собираюсь сыграть с Надалем, который будет в своей лучшей форме

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как он настраивается на игру с легендарным теннисистом Рафаэлем Надалем, заявив, что думает, что Надаль будет в своей пиковой форме.
«Я мысленно собираюсь сыграть с Рафаэлем Надалем, который будет в своей лучшей форме. Ожидаю, что он будет на высоте. Ожидаю, что он покажет на этом корте лучший теннис, в который он играл за долгое время.
Всегда были дискуссии. Я имею в виду, что в 2022 году я помню, что он пришёл на «Ролан Гаррос», не выиграв Монте-Карло, не выиграв Мадрид, не выиграв Рим. Он пришёл на этот турнир, все были типа: «О, он под большим вопросом». Он приехал и доминировал на протяжении всего турнира. Я думаю, что он будет в лучшей форме, и именно таков мой настрой перед этим матчем», — сказал Зверев во время пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Напомним, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который за свою карьеру 14 раз завоёвывал титул «Ролан Гаррос», в первом круге «Роллан Гаррос» — 2024 сыграет с Александром Зверевым, который одержал победу на «Мастерсе» в Риме (Италия).
Последний раз испанский теннисист брал титул Открытого чемпионата Франции в 2022 году, когда не смог одержать победу ни на «Мастерсе» в Риме, ни в Мадриде.
- 25 мая 2024
-
00:10
- 24 мая 2024
-
23:42
-
23:18
-
22:40
-
21:36
-
21:36
-
21:30
-
21:00
-
20:04
-
20:01
-
19:24
-
19:13
-
19:06
-
18:37
-
18:33
-
18:33
-
18:20
-
18:18
-
17:58
-
17:36
-
17:35
-
17:18
-
17:08
-
17:04
-
16:52
-
16:42
-
16:32
-
15:45
-
15:28
-
15:05
-
15:02
-
14:53
-
14:50
-
14:25
-
14:21