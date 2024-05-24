Зверев: я собираюсь сыграть с Надалем, который будет в своей лучшей форме

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как он настраивается на игру с легендарным теннисистом Рафаэлем Надалем, заявив, что думает, что Надаль будет в своей пиковой форме.

«Я мысленно собираюсь сыграть с Рафаэлем Надалем, который будет в своей лучшей форме. Ожидаю, что он будет на высоте. Ожидаю, что он покажет на этом корте лучший теннис, в который он играл за долгое время.

Всегда были дискуссии. Я имею в виду, что в 2022 году я помню, что он пришёл на «Ролан Гаррос», не выиграв Монте-Карло, не выиграв Мадрид, не выиграв Рим. Он пришёл на этот турнир, все были типа: «О, он под большим вопросом». Он приехал и доминировал на протяжении всего турнира. Я думаю, что он будет в лучшей форме, и именно таков мой настрой перед этим матчем», — сказал Зверев во время пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который за свою карьеру 14 раз завоёвывал титул «Ролан Гаррос», в первом круге «Роллан Гаррос» — 2024 сыграет с Александром Зверевым, который одержал победу на «Мастерсе» в Риме (Италия).

Последний раз испанский теннисист брал титул Открытого чемпионата Франции в 2022 году, когда не смог одержать победу ни на «Мастерсе» в Риме, ни в Мадриде.