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«Предоставить слово другим игрокам и тренерам». Гарсия — об идее создания своего подкаста

«Предоставить слово другим игрокам и тренерам». Гарсия — об идее создания своего подкаста
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Французская теннисистка Каролин Гарсия, 23-я ракетка мира, рассказала о причинах создания подкаста Tennis Insider.

«Идея заключалась в том, чтобы предоставить слово другим игрокам и тренерам, поделиться своей историей и рассказать, через что они прошли, чтобы стать великими игроками, и узнать людей, которые стоят за игроками, показать различия в пути», — сказала Гарсия на пресс-конференции.

Сейчас Гарсии 30 лет, она часто даёт интервью и известна своей откровенностью в разговорах с прессой. Но именно осенью прошлого года, которую чемпионка WTA Finals 2022 года называет «трудным временем», вдохновила её и Борха Дюрана на сотрудничество, чтобы она и её коллеги по турниру смогли по-новому рассказать о своей жизни в туре.

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