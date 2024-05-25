Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Николай Давыденко рассказал, какие факторы сильно влияют на скорость полёта мячей

Николай Давыденко рассказал, какие факторы сильно влияют на скорость полёта мячей
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Итогового турнира – 2009 Николай Давыденко перечислил факторы, оказывающие влияние на то, как быстро летят мячи на теннисных турнирах.

«Факторов много. Первый – это высота. Самыми неудобными [для меня] были Кицбюэль и Гштаад. Это грунтовые турниры на высоте, там мячики летают быстро, тяжело контролировать. Они летают, скачут. Потом идёт Мадрид – там тоже достаточно быстро летит, плюс покрытие скользящее, жёсткое. Монте-Карло самый нормальный, обычные корты – ты находишься прямо над морем, но там никакой особой высоты нет. Ветер – тоже фактор, конечно. Будет он или нет, по ветру ты бьёшь или против него, какой ветер, боковой или нет. Много моментов есть. Мячи какие-то чуть тяжелее, какие-то чуть легче. Одни больше пушатся, другие больше лысеют. Контроль, скорость полёта – всё это разное. Не могу сказать, что это играло огромную роль, но небольшую роль точно играло, это чувствовалось. Погода, конечно, тоже влияла. Например, играешь ты днём на жаре, а если вечерний матч, то жара спадает, температура градусов на 5–10 падает – скажем, было 30, а стало 20. Сильно падает скорость, всё становится намного медленнее, и уже непросто забить в два-три удара или сделать эйс – так ты уже не подашь. Это тоже влияет очень сильно», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».

Материалы по теме
«В моросящий дождь играешь и бесишься». Всё про грунт от звезды российского тенниса
Эксклюзив
«В моросящий дождь играешь и бесишься». Всё про грунт от звезды российского тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android