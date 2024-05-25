Николай Давыденко рассказал, какие факторы сильно влияют на скорость полёта мячей

Чемпион Итогового турнира – 2009 Николай Давыденко перечислил факторы, оказывающие влияние на то, как быстро летят мячи на теннисных турнирах.

«Факторов много. Первый – это высота. Самыми неудобными [для меня] были Кицбюэль и Гштаад. Это грунтовые турниры на высоте, там мячики летают быстро, тяжело контролировать. Они летают, скачут. Потом идёт Мадрид – там тоже достаточно быстро летит, плюс покрытие скользящее, жёсткое. Монте-Карло самый нормальный, обычные корты – ты находишься прямо над морем, но там никакой особой высоты нет. Ветер – тоже фактор, конечно. Будет он или нет, по ветру ты бьёшь или против него, какой ветер, боковой или нет. Много моментов есть. Мячи какие-то чуть тяжелее, какие-то чуть легче. Одни больше пушатся, другие больше лысеют. Контроль, скорость полёта – всё это разное. Не могу сказать, что это играло огромную роль, но небольшую роль точно играло, это чувствовалось. Погода, конечно, тоже влияла. Например, играешь ты днём на жаре, а если вечерний матч, то жара спадает, температура градусов на 5–10 падает – скажем, было 30, а стало 20. Сильно падает скорость, всё становится намного медленнее, и уже непросто забить в два-три удара или сделать эйс – так ты уже не подашь. Это тоже влияет очень сильно», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».