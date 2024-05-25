Беккер — о матче Зверева и Надаля: у Саши есть шанс завершить то, что он начал в 2022 году

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о предстоящем матче Александра Зверева с Рафаэлем Надалем в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Сначала я не мог поверить в результаты жеребьёвки и подумал, что кто-то ошибся. Только потом до меня дошло, что Надаль не был посеян в этом году. Так что этого можно было ожидать. Но сначала я действительно думал, что они оба посеяны, потому что привык к тому, что Рафа в Париже всегда посеян под первым или вторым номером.

Согласен ли я с тем, что Зверев — фаворит в поединке с Надалем? Да. Я думаю, что для Саши это шанс продолжить то, на чём он остановился в 2022 году, когда получил травму. Конечно, ему предстоит сразиться с 14-кратным чемпионом «Ролан Гаррос», но Надаль уже не тот, что был два года назад. Саша же, напротив, ознаменовал своё возвращение полуфиналом в Париже в прошлом сезоне и с тех пор играет как человек, которому принадлежит место в топ-5. Теперь у него есть возможность подняться ещё выше.

В том матче с Надалем он был вынужден сняться. Я не говорю о мести, потому что травма была не по вине Надаля. Однако в то время Саша был второй ракеткой мира и играл очень хорошо. Все эксперты сходятся во мнении, что два года назад это была, возможно, лучшая версия Саши Зверева. Теперь у него есть шанс завершить начатое.

Как повлияет на ход матча их предыдущая встреча? Они оба будут думать об этом, хотя за эти два года многое произошло и у Надаля, и у Зверева. Саша должен оставаться собой и не зацикливаться на прошлом в эмоциональном плане. Главное – находиться в моменте и играть соответственно. Он выиграл турнир в Риме, а Надаль — нет. Это статус-кво, и именно с этими мыслями он должен подходить к матчу.

Если Надаль проиграет, будет ли это его последний матч на Открытом чемпионате Франции? Повсюду идут спекуляции о том, как долго Рафа будет играть. Лично я в этом сомневаюсь, но, с другой стороны, я невероятно уважаю Рафаэля Надаля за его жизненный путь. То, как он играл в теннис и побеждал, нельзя ни с чем сравнить. Люди всегда так вскользь говорят: «Он выиграл Открытый чемпионат Франции 14 раз». Попробуйте проговорить это медленнее: «Он выиграл «Ролан Гаррос» 14 раз». Это ведь просто невозможно! Невероятно. Моё глубочайшее уважение!» — приводит слова Беккера Eurosport.de.