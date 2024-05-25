Джокович: я не считаю себя фаворитом «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от Томаша Махача в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария).

«Конечно, я волнуюсь. В этом году я вообще не играл хорошо, если не считать нескольких матчей. Что есть, то есть. Я не считаю себя фаворитом «Ролан Гаррос». Постараюсь поэтапно двигаться от матча к матчу.

У меня была не самая лучшая ночь [из-за боли в желудке], и было сложно. В начале матча я чувствовал себя ужасно. Не хочу принижать заслуги Томаша [Махача], который победил по праву, но я не знаю, что думать об этой встрече. Лучше я о ней забуду.

Не знаю, как я выиграл второй сет. Результатом доволен. Приезжая сюда, я рассчитывал сыграть больше одного матча, а сыграл три. Но мне хотелось бы чувствовать себя лучше. Неприятно так страдать на корте. Трудно сосредоточиться на теннисе, когда на уме другие вещи. Надеюсь, что к Открытому чемпионату Франции я буду готов и здоров», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча в Женеве.

Напомним, серб уступил чеху Томашу Махачу в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве со счётом 4:6, 6:0, 1:6.