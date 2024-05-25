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Алькарас: хочу наслаждаться теннисом Надаля, но, очевидно, всему приходит конец

Алькарас: хочу наслаждаться теннисом Надаля, но, очевидно, всему приходит конец
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Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что ему очень грустно от мысли, что это будет последний турнир «Ролан Гаррос» для легендарного Рафаэля Надаля.

«Я знаю, что для него это действительно особенный турнир, и очень жаль, что мы собираемся смотреть его последний турнир здесь. Всё, на чём я хочу сосредоточиться, — это получить как можно больше удовольствия от его последнего турнира. Я хочу наслаждаться его теннисом, но, очевидно, всему приходит конец. Я бы не хотел, чтобы он скоро ушёл из спорта», — сказал Алькарас на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» 14 раз за свою карьеру. Потенциально этот турнир Открытого чемпионата Франции для испанца может стать последним. В этом сезоне Надаль из-за травм и восстановления от них не смог сыграть большинство турниров и восстановился только к грунтовым «Мастерсам».

Испанец не раз говорил, что иногда тело не позволяет ему играть так, как хотелось бы.

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