Жабер рассказала, как пережила проигрыш финала в Уимблдоне

Тунисская теннисистка, девятая ракетка мира Онс Жабер рассказала, как она переживала тяжёлое поражение в финале Уимблдона в 2023 году. Она заявила, что для неё это уже часть прошлого.

«Я чувствую себя намного лучше, чем в конце прошлого года. Морально было тяжело. Теперь это часть прошлого, мы учимся на ошибках прошлого.

Если я буду продолжать думать об этом, это не принесёт мне пользы. Я знаю, что это часть прошлого, это часть игры, и я начинаю всё сначала… Надеюсь, что однажды я осуществлю свою мечту», — сказала Жабер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, в 2023 году в финале Уимблдона, одного из турниров «Большого шлема», Жабер уступила титул чешской теннисистке Маркете Вондроушовой. На тот момент тунисская теннисистка являлась седьмой ракеткой мира, а её соперница занимала лишь 57-ю строчку мирового рейтинга.

По словам самой Жабер, это поражение было самым болезненным в её карьере.