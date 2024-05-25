Маррей высказался о предстоящей встрече с Вавринкой на «Ролан Гаррос»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о предстоящем матче с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.
«Я никогда не играл против него в юниорском возрасте, что удивительно.
В туре я впервые сыграл с ним в 18 лет на Кубке Дэвиса в 2005 году. Невероятно, что в 39 лет он всё ещё выступает на таком высоком уровне. Здорово, что у нас будет возможность посостязаться», — приводит слова Маррея официальный сайт «Ролан Гаррос».
Напомним, Маррей и Вавринка сыграют в первом круге предстоящего Открытого чемпионата Франции. Это будет 23-я официальная встреча теннисистов (13-9 в пользу британца). В личных матчах на грунтовом покрытии ведёт швейцарец со счётом 5-1.
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