Давыденко — о погоде: ни одному теннисисту не будет комфортно играть в дождь

Экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко вспомнил ощущения от игры на грунте в прохладную погоду под моросящим дождём.

«Комфортно, конечно, всегда в хорошую погоду – градусов 25. Если меньше, то уже прохладно. Просто прохладно ещё нормально, но если ещё и дождь, сырость, мячи тяжёлые, корты уже скользковатые. На самом деле ни одному теннисисту не будет комфортно играть в дождь. Ни один не скажет, что вот классно, дождь – моя любимая погода. Мокро, подавать неприятно, сверху капает. Есть же ещё такой моросящий дождь, при котором не останавливают матчи на грунте. Ты играешь, бесишься, думаешь, что лучше бы или остановился дождь, или пошёл сильнее. Бывают такие моменты. На харде хоть чуть-чуть заморосит, и всё, матч приостанавливается, а на грунте продолжают. И можно так весь матч играть, в такую сырость», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».