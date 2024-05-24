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Победительница квалификации Авдеева сыграет в первом круге «Ролан Гаррос» с Гауфф

Российская теннисистка Юлия Авдеева сыграет в первом круге турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Несмотря на рейтинг, Гауфф ни разу в карьере не выигрывала титул «Ролан Гаррос». Прошлогодней победительницей стала первая ракетка мира 22-летняя Ига Свёнтек. Именно ей Гауфф и уступила в четвертьфинале.

Отметим, на счету Свёнтек три завоёванных титула на Открытом чемпионате Франции.

Все победительницы квалификации нынешних соревнований определились со своими соперниками. Авдеева стала единственной теннисисткой из России, которой удалось пробиться в основную сетку через квалификацию.

Напомним, Открытый чемпионат Франции начнётся 26 мая и завершится 8 июня. Всего 15 теннисисток из России примут в нём участие.