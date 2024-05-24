«Мне повезло, что я могу видеть его в раздевалке». Синнер — о матчах с Надалем

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об игре с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос» несколько лет назад.

«Играть против него здесь очень тяжело. Думаю, все с этим согласятся. Но было очень хорошо, потому что это одна из точек, особенно когда я был моложе, чтобы увидеть, где нужно совершенствоваться. Такие матчи, когда играешь против лучших игроков мира, — это особенное чувство. Вначале ты удивлён, потому что не привык к этому, играть против лучших. Но это то, что я ищу каждую неделю, когда хочу помериться силами с лучшими игроками мира. Тогда у вас будет хорошая обратная связь, где можно совершенствоваться.

Всё дело в том, чтобы понять, что делает тебя лучшим игроком, не только с точки зрения тенниса, но физически и ментально. Он, безусловно, самый большой вдохновитель в нашем спорте, нет? Может быть, не только в нашем спорте, но и в целом.

Я считаю, что мне повезло, что я здесь, что всё ещё могу видеть его в раздевалке или в ресторане для игроков, или видеть, как он тренируется с той страстью, которая у него есть, — это потрясающе», — сказал Синнер на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.