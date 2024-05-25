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«Я буду скучать по теннису». Корне — о последней игре на «Ролан Гаррос»

«Я буду скучать по теннису». Корне — о последней игре на «Ролан Гаррос»
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Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала свою 20-ю и последнюю игру на «Ролан Гаррос», сказав, что будет скучать.

«Я буду скучать по теннису, потому что это тот вид спорта, который я люблю до сих пор, после стольких лет. Мне просто нравится бить по мячу, играя в теннис. В принципе, это довольно просто», — сказала Корне на пресс-конференции.

Сейчас Ализе Корне 34 года, спортсменка является чемпионкой шести турниров WTA в одиночном разряде. Лучший результат француженки на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Australian Open в 2022 году. Ранее Ализе Корне сообщила, что завершит карьеру сразу после выступления на «Ролан Гаррос» в текущем сезоне.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек.

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