Янкович: временами Александрова оказывала на меня большое давление

Сербка Елена Янкович поделилась впечатлениями после победы в матче первого круга турнира в Чарльстоне над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:0, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — австралийку Саманту Стосур.
«Я провела свой первый матч на грунте почти за год. Мне очень приятно находиться здесь. Я так рада победе. Мне очень нравится выступать в Чарльстоне, здесь всегда очень милые и невероятно гостеприимные люди. Я уже много лет приезжаю сюда и каждый раз получаю удовольствие.
Я не знала, как играет соперница. Я не видела ни одного матча с её участием. Первый сет прошёл отлично, я играла очень чисто. Я здорово подавала и принимала, а также уверенно выполняла первые удары. В начале второго сета я допустила пару двойных ошибок, а соперница стала лучше действовать на приёме. Временами она оказывала на меня большое давление. Иногда выбраться из такой ситуации непросто.
Противостоять Сэм будет нелегко. В прошлом она добивалась больших успехов на грунте. Думаю, на этом покрытии она играет лучше всего. Но каждая игра — это новая история. Стосур — прекрасная теннисистка, которая прекрасно знает, как нужно действовать на грунте. Мне нужно будет показать свой лучший теннис. Надеюсь, игра получится отличной», — цитирует Янкович официальный сайт тура.