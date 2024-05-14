«Это была великая битва». Соболенко — после матча со Свитолиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге турнира в Риме со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7).
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«Я просто хочу сказать, Рим, ты навсегда в моём сердце. Такая поддержка была невероятной. Это была великая битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть этот матч. Я очень рада этой победе. Надеюсь, смогу восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, буду готова сыграть ещё один матч здесь, в Риме», — сказала Соболенко после матча.
В четвертьфинале Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.
Соболенко показала, как проводит время на турнире в Риме:
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