Хачанов — Табило: текстовая трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Риме

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Сегодня, 14 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч четвёртого круга, в котором за победу поборется 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Соперником спортсмена из России будет 32-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Алехандро Табилы за выход в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Очное противостояние теннисистов случалось лишь раз. В 2022 году в первом круге травяного турнира в Хертогенбосхе сильнее оказался россиянин.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).