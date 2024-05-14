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Хачанов — Табило: текстовая трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Риме

Хачанов — Табило: текстовая трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Риме
Карен Хачанов
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Сегодня, 14 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч четвёртого круга, в котором за победу поборется 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Соперником спортсмена из России будет 32-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Алехандро Табилы за выход в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Не начался
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Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Очное противостояние теннисистов случалось лишь раз. В 2022 году в первом круге травяного турнира в Хертогенбосхе сильнее оказался россиянин.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

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