«Мастерс» в Риме, 14 мая: расписание матчей, сетка турнира

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Сегодня, 14 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут матчи четвёртого круга. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных встреч на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание самых заметных матчей четвёртого круга

Алехандро Табило (Чили, 29) — Карен Хачанов (Россия, 16) — не ранее 12:00 мск.

— не ранее 12:00 мск. Тейлор Фритц (США, 11) — Григор Димитров (Болгария, 8) — не ранее 12:00 мск.

Александр Зверев (Германия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — не ранее 15:30 мск.

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Себастьян Баэс (Аргентина, 17) — не ранее 16:30 мск.

Томми Пол (США, 14) — Даниил Медведев (Россия, 2) — не ранее 17:00 мск.

— не ранее 17:00 мск. Стефанос Циципас (Греция, 6) — Алекс де Минор (Австралия, 9) — не ранее 20:00 мск.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).