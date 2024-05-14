Турнир WTA-1000 в Риме, 14 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание матчей 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Мэдисон Кис (США, 18) — не ранее 14:00 мск.

Кори Гауфф (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — не ранее 21:30 мск.

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она не смогла продолжить участие в турнире, объяснив это неготовностью защищать титул и плохим состоянием. Спортсменка заявила, что ждёт возвращения на турнир уже в следующем году. Оставшиеся встречи четвертьфинального раунда состоятся завтра, 15 мая.