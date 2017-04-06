Мартинес: Испания может победить Сербию в Кубке Дэвиса даже без Надаля

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Кончита Мартинес оценила шансы своей команды на успех в четвертьфинальном противостоянии Мировой группы со сборной Сербии.
«Мы имеем шансы на успех даже без Надаля. У нас хорошая команда, все лучшие из тех, кто смог приехать. У нас два игрока в топ-25. Мы приложим все силы для победы. Никогда не знаешь, как Новак Джокович будет играть после нескольких недель перерыва, так что мы рассматриваем каждый матч как возможность заработать очко», — приводит слова Мартинес официальный сайт турнира.