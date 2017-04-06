Джокович: Испания способна выигрывать и без Надаля

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Испании, который пройдёт с 7 по 9 апреля в Белграде.
«Если вы посмотрите на рейтинг игроков сборной Испании, то поймёте, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Даже отсутствие двух из лучших теннисистов не ставит крест на их шансах, потому что Испания тем и сильна, что имеет около 10 теннисистов, способных добиваться успеха. Состав ротируется в зависимости от покрытия и состояния игроков.
Да, Надаль, безусловно, суперзвезда, но и без него испанцы способны выигрывать. Поэтому мы будем отдавать все силы борьбе в каждом матче», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.