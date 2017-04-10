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Тарпищев: сейчас в женском теннисе никто не играет на звание первой ракетки мира

10 апреля 2017, понедельник. 13:25. Теннис
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победы россиянок Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой на турнире в Чарльстоне и Монтеррее соответственно и сказал, что на данный момент в женском теннисе нет явного лидера по игре.

«Ещё до игры я говорил, что у Касаткиной больше шансов на победу, вопрос был только в её психологической подготовке, так как молодые не играют стабильно по ходу турнира, тем более для неё это был первый финал. По классу игры Касаткина, несомненно, выше, чем Остапенко. Так что результат закономерен. Даша принадлежит к умным игрокам, которые очень грамотно играют тактически. Это её большое преимущество. Касаткину по тактике можно сравнивать с Мыскиной, Хингис, игроками, которые играют за счёт головы.

Ждёт ли Дашу большое будущее? Оно ждёт всех, только непонятно, в какой сфере. Особенно при тех нагрузках, которые в теннисе. В этом виде спорта большие требования к организму и психике. Так что зарекаться сложно.

Приятно, что Павлюченкова обыграла Кербер. Это хорошая жизненная школа для Насти, потому что это первый турнир за долгое время, где она сыграла стабильно и выиграла.

Очень сложно прогнозировать, кто будет первой ракеткой. На сегодняшний день в женском теннисе никто не играет на это звание. На него на данный момент претендует человек 20, конкуренция большая. Сейчас тяжело выделить кого-то, кто имел бы явное преимущество», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Мыскина Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер Дарья Касаткина Елена Остапенко Мартина Хингис Шамиль Тарпищев
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Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса (7-9 апреля), на ваш взгляд, будет самым напряжённым?
Бельгия — Италия в Шарлеруа
39 (8%)
Австралия — США в Брисбене
104 (20%)
Франция — Великобритания в Руане
110 (22%)
Сербия — Испания в Белграде
257 (50%)
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