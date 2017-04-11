Хьюитт: Кирьос теперь может одерживать несколько больших побед подряд

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт оценил перспективы 15-й ракетки мира Ника Кирьоса.
«Я думаю, самое главное, что он учится управлять своим телом и грамотно составлять расписание турниров. Он начинает понимать, сколько турниров ему надо играть перед тем, как сделать перерыв. Ник теперь может одержать несколько больших побед подряд, что и отличает топ-игроков. Для того чтобы быть первой ракеткой мира, необходимо весь год играть очень хорошо. Мне кажется, он начинает это делать», — приводит слова Хьюитта SEN.